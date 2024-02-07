Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених

Права людини



На окупованій території Донецької області окупаційні органи «ДНР» незаконно ув'язнили у колонії 33 українських військовополонених. Так званий «верховний суд ДНР» засудив військовослужбовців військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) на термін від 27 до 29 років колонії.



Суспільство



Зранку в окупованому Маріуполі отримали анонімне повідомлення про мінування шкіл. Учнів вивели на вулицю, де деякі простояли більше години в очікуванні офіційної реакції місцевої окупаційної влади. Потім учнів та персонал закладів середньої освіти відправлено додому. За словами «мера» міста Олега Моргуна, анонімне повідомлення — «спроба дестабілізувати ситуацію в місті».



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, російські військові окупували близько 18% території Авдіївки та продовжують тиснути на Сили оборони. Російські війська продовжують вести штурмові дії у приватному секторі північ від міста.



В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що на окупованій території Донецької області за добу шість осіб отримали поранення внаслідок бойових дій. Пошкоджено три житлові будинки в Петрівському районі, спорткомплекс та ясла-садок у Червоногвардійському районі Макіївки, також пошкодження отримав пожежний автомобіль.



У Росії під Іжевськом стався вибух на заводі. Як заявили в диспетчерській службі рятувальної служби, детонація відбулася «під час випробувань ракетних двигунів». Вибух пролунав у районі полігону Воткінського машинобудівного заводу в селі Ягул, за 12 км від Іжевська.

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