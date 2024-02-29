«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки

Окупаційні адміністрації на Донеччині планують облаштувати «виборчі дільниці» на так званих виборах президента РФ навіть у зруйнованих містах.



Як заявив представник угруповання «ДНР» Володимир Висоцький, «усі умови створені» для того, щоб у березні проголосували жителі нещодавно захопленої та майже повністю зруйнованої Авдіївки.



В окупаційній адміністрації Ясинуватої на «виборах» з 15 по 17 березня організують стаціонарні та виїзні точки для голосування. Це зроблять через загрозу обстрілу. Подібну практику хочуть реалізувати і в низці інших окупованих міст.



Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.



У місті залишалося близько тисячі мирних жителів, які відмовилися евакуюватись.



Російські чиновники вже почали роздавати мешканцям Авдіївки на Донеччині паспорти РФ.