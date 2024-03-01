Главное за день: Беглый экс-министр приехал в оккупацию. Оборона ВСУ после Авдеевки

Политика



Американское издание The Wall Street Journal опубликовало условия мирного соглашения Украины с РФ — почти согласованного, но так и не подписанного. Среди них обсуждался запрет для Украины присоединяться к военным блокам, в том числе к НАТО, запрет на ввоз иностранного оружия. Русский язык должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк привел ряд аргументов, почему вариантов по «мирному соглашению» не было.



Общество



Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила госагентству «РИА Новости», что Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области 24 января. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина неоднократно обращалась к РФ по поводу передачи тел якобы погибших украинских военнопленных на борту Ил-76. Работа в этом направлении ведется.



На оккупированной территории Луганской области был замечен беглый министр доходов и сборов времен Виктора Януковича Александр Клименко. Он побывал на шахте «Белореченская» в Лутугинском районе. Это предприятие группировка «ЛНР» решила передать инвестору, которым оказалось акционерное общество «Промышленная группа “Родина”», принадлежащая Клименко.



Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области сегодня, 1 марта, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 15 местных жителей из горящего дома.



Боевые действия



В оккупированном Донецке во время обстрела 1 марта ранен мирный житель в Петровском районе по улице Калининградской, заявили в группировке «ДНР». Ранение получил 49-летний мужчина.



После взятия Авдеевки оккупантами, они стали продвигаться далее на запад, говорится в анализе Frontelligence Insight. По оценке аналитиков, более раннее начало отступления могло бы сократить потери ВСУ. Отмечается, что решение об отступлении из Авдеевки было принято быстрее, чем из Бахмута в 2023 году, показав некоторое улучшение. Российские войска продолжили наступление после оккупации Авдеевки. По данным этого анализа, россияне захватили Ласточкино, а населенные пункты Северное и Степовое уже находятся под контролем РФ. За другие, в том числе Орловку и Бердичи, сейчас идут тяжелые бои.



Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские военные делают «мощный рывок» в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку.

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