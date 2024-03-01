Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки

01 березня 2024, 23:46

Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки

Політика

 Американське видання The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди України з РФ — майже узгодженої, але так і не підписаної. Серед умов   заборона для України приєднуватися до військових блоків, у тому числі до НАТО, заборона на ввезення іноземної зброї. Російська мова мала б використовуватися нарівні з українською в офіційній сфері. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк навів низку аргументів, чому варіантів щодо «мирної угоди» не було.

Суспільство

 Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила держагентству «РІА Новини», що Росія готова передати українській стороні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна неодноразово зверталася до РФ щодо передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. Робота у цьому напрямі ведеться.

На окупованій території Луганської області був помічений міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича Олександр Клименко. Він побував на шахті «Білореченська» у Лутугинському районі. Це підприємство угруповання «ЛНР» вирішило передати інвестору, яким виявилося акціонерне товариство «Промислова група “Батьківщина”», яке належить Клименку.

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецькій області сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 15 місцевих жителів із палаючого будинку.

Бойові дії

 В окупованому Донецьку під час обстрілу 1 березня поранено мирного мешканця в Петрівському районі на вулиці Калінінградській, заявили в угрупуванні «ДНР». Поранення отримав 49-річний чоловік.

Після взяття Авдіївки окупантами вони почали просуватися далі на захід, йдеться в аналізі Frontelligence Insight. За оцінкою аналітиків, більш ранній початок відступу міг би скоротити втрати ЗСУ. Зазначається, що рішення про відступ з Авдіївки було ухвалено швидше, ніж із Бахмута у 2023 році, показавши деяке покращення. Російські війська продовжили наступ після окупації Авдіївки. За даними цього аналізу, росіяни захопили Ласточкине, а населені пункти Північне та Степове вже перебувають під контролем РФ. За інші, у тому числі Орловку та Бердичі, зараз точаться важкі бої.

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив , що російські військові роблять «потужний ривок» у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку.

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

 Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:46
Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
усі новини
23:46
Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
20:09
Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером
19:14
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
18:30
Авіаудар по Щербинівці: як парамедики поліції рятували поранених мешканців
17:15
Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
16:20
У Криворізькому районі Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59
15:34
У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених
15:15
ЗСУ перейшли до оборони після Авдіївки: Україна відчуває нестачу фортифікаційних укріплень й обіцяних Заходом снарядів
14:52
Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
14:30
На Авдіївському напрямку росіяни мають локальні успіхи: Тарнавський розповів деталі
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
13:59
ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області
13:25
У семи профтехах України можна буде вивчитися на оператора цивільних дронів
12:57
З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
усі новини
ВІДЕО
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ► Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
01 березня, 20:13
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ► Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
01 березня, 19:14
Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
01 березня, 17:15
Евакуація дітей з Торецька. Кадр із відео З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
01 березня, 12:57
Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ У Криму перекидають десятки танків Т-62М
01 березня, 10:15
Армія РФ вдарила по Костянтинівці чотирма ракетами. Фото: Суспільне Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід
01 березня, 09:21

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама