Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки

Політика



Американське видання The Wall Street Journal опублікувало умови мирної угоди України з РФ — майже узгодженої, але так і не підписаної. Серед умов заборона для України приєднуватися до військових блоків, у тому числі до НАТО, заборона на ввезення іноземної зброї. Російська мова мала б використовуватися нарівні з українською в офіційній сфері. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк навів низку аргументів, чому варіантів щодо «мирної угоди» не було.



Суспільство



Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила держагентству «РІА Новини», що Росія готова передати українській стороні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна неодноразово зверталася до РФ щодо передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. Робота у цьому напрямі ведеться.



На окупованій території Луганської області був помічений міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича Олександр Клименко. Він побував на шахті «Білореченська» у Лутугинському районі. Це підприємство угруповання «ЛНР» вирішило передати інвестору, яким виявилося акціонерне товариство «Промислова група “Батьківщина”», яке належить Клименку.



У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецькій області сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали 15 місцевих жителів із палаючого будинку.



Бойові дії



В окупованому Донецьку під час обстрілу 1 березня поранено мирного мешканця в Петрівському районі на вулиці Калінінградській, заявили в угрупуванні «ДНР». Поранення отримав 49-річний чоловік.



Після взяття Авдіївки окупантами вони почали просуватися далі на захід, йдеться в аналізі Frontelligence Insight. За оцінкою аналітиків, більш ранній початок відступу міг би скоротити втрати ЗСУ. Зазначається, що рішення про відступ з Авдіївки було ухвалено швидше, ніж із Бахмута у 2023 році, показавши деяке покращення. Російські війська продовжили наступ після окупації Авдіївки. За даними цього аналізу, росіяни захопили Ласточкине, а населені пункти Північне та Степове вже перебувають під контролем РФ. За інші, у тому числі Орловку та Бердичі, зараз точаться важкі бої.



Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив , що російські військові роблять «потужний ривок» у напрямку міста Часів Яр Донецької області. Це може відкрити їм плацдарм для наступу на Костянтинівку.

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