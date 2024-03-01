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Оккупанты рвутся к Часов Яру, чтобы наступать на Константиновку — Евлаш

01 марта 2024, 13:59

Оккупанты рвутся к Часов Яру, чтобы наступать на Константиновку — Евлаш

Российские военные делают «мощный рывок» в направлении города Часов Яр Донецкой области. Это может открыть им плацдарм для наступления на Константиновку. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода".

«Они аккумулируют очень мощные силы и по состоянию на данный момент это можно считать одним из мощных их рывков на Часов Яр... Доступ к Часов Яру откроет агрессору дорогу для продолжения наступательных действий, плацдарм для наступления на Константиновку», — сказал он.

Спикер добавил, что основная цель агрессора в Донецкой области — это Краматорско-Славянская агломерация. По его словам, оккупанты пытаются воспользоваться моментом и уже долгое время используют тактику «бежать туда, куда льется», то есть искать слабые места в обороне ВСУ.

Евлаш подчеркнул, что возле города Часов Яр возведено несколько кругов обороны, есть минные поля как противотанковые, так и противопехотные, а также насыпи и противотанковые валы.

«К обороне Часов Яра готовились давно, еще когда противник смог захватить Бахмут. Конечно, было понятно, что необходимо оборудовать дополнительные рубежи обороны, более выгодные. Поскольку крупнейшим следующим населенным пунктом на этом направлении был Часов Яр», — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что войска РФ продвигаются в Донецкой области — штурмуют Бердичи и Ивановское.

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