ВСУ перешли в оборону после Авдеевки: Украина испытывает нехватку фортификационных укреплений и обещанных Западом снарядов

Военный в окопе. Фото: Генштаб ВСУ

После взятия Авдеевки оккупантами, они стали продвигаться далее на запад. Об этом говорится в анализе Frontelligence Insight.



По оценке аналитиков Frontelligence Insight, более раннее начало отступления могло бы сократить потери ВСУ.



Своевременный отход позволил бы предотвратить ситуации, когда войскам приходилось прорывать окружение, оставляя раненых без эвакуации, как в случае с «Зенитом».



Отмечается, что решение об отступлении из Авдеевки было принято быстрее, чем из Бахмута в 2023 году, показав некоторое улучшение.



В отчете говорится, что высокопрофессиональные действия 3-й штурмовой бригады, а также других подразделений специального назначения смогли организовать выход отдельных частей, облегчивший отступление при нанесении существенных потерь преследующему противнику.



Российские войска продолжили наступление после оккупации Авдеевки. По данным этого анализа, россияне захватили Ласточкино, а населенные пункты Северное и Степовое уже находятся под контролем РФ.



За другие, в том числе Орловку и Бердичи, сейчас идут тяжелые бои. Как видно на спутниковом снимке от 27 февраля, пожары и следы взрывов простираются за пределы Орловки, что свидетельствует о попытках российских сил разорвать связь с поселением и нанести ущерб его защитникам.

Ситуация вокруг Орловки и населенного пункта. Фото: frontelligence

Кроме того, в сообщениях указывается, что Семеновка подверглась обстрелу КАБов (управляемой авиабомбы).

Бои возле Орловки Ясиноватский район, Донецкой области. Фото: frontelligence

В целом, команда Frontelligence Insight ожидает, что защита этих поселений может не поддерживаться в течение длительного периода.



С другой стороны, наличие водных объектов и местности дальше на запад дает украинским силам возможность занять более выгодные позиции для облегчения обороны.



Также аналитики отмечают заметный недостаток надежных укреплений с бетонными и деревянными конструкциями на украинской стороне.



Отсутствие фортификационных сооружений поручено решить бригадам, активно участвующим в боевых действиях.

«Учитывая масштабы необходимого строительства, украинским силам не хватает инженерных возможностей и ресурсов, чтобы провести это самостоятельно. Следовательно, решение этой проблемы требует политической воли и участия национального руководства в мобилизации гражданских ресурсов», — считают аналитики.



Хотя 30 ноября 2023 года, Президент Украины провел в Запорожье два совещания. С генералами Тарнавским, Москалевым, Литвиновым и всеми, кто отвечает за оборону здесь именно на Запорожье.



«На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине — максимум внимания. Харьковщина — это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск — Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг — Херсонская область», — отметил Зеленский.



При этом аналитики указали на то, что укрепления российских войск на юге оказались успешными, когда оккупанты активно привлекали субподрядные гражданские компании из России и оккупированных территорий



Более того, для компенсации недостатков Россия использовала украденную гражданскую технику украинских жителей.



Отмечается, что из-за относительно сухой погоды поля быстро высыхают, что облегчает продвижение российских войск.



В анализе самыми острыми проблемами на сегодня для ВСУ называют нехватку боеприпасов и живой силы, а также недостаточно подготовленные оборонительные позиции.



Перспективы для российской стороны также не являются слишком оптимистичными. Россияне понесли непропорционально большие потери во время штурма Авдеевки. По предварительным оценкам, армия РФ потеряла от 300 до 600 единиц техники повреждённой или уничтоженной.



По данным уже покойного российского военного блогера Морозова, покончившего с собой после того, как его заставили удалить свое сообщение о потерях, составляет 16 тысяч человек.



Многие подразделения, активно участвующие в боевых действиях с лета 2023 года, деморализованы из-за больших потерь, некорректных выплат зарплат, недостаточного количества ротаций и небрежного отношения со стороны старших офицеров и особенно генералов.



«Качество новобранцев продолжает ухудшаться. Как сообщалось ранее, на завершающей стадии боев за Авдеевку группа военнопленных, захваченных в феврале, была завербована в середине января», — подтверждает Frontelligence Insight.



Также несмотря на отставание в сроках строительства фортификационных сооружений, было бы неправильно утверждать, что прогресс вообще отсутствует.



Украинские инженерные подразделения активно участвуют в подготовке оборонительных позиций, иногда используя деревянные, бетонные и металлические конструкции.

В итоге Frontelligence Insight пришли к выводу, что ситуация для украинских сил остается очень сложной и характеризуется множеством факторов, таких как задержка с мобилизацией, недостаточное строительство укреплений, ошибки во время кампании 2023 года и, в частности, критическая неспособность партнеров доставить обещанные боеприпасы, несмотря на предыдущие обязательства.



Аналитики предсказывают, что Украина, скорее всего, понесет дальнейшие территориальные потери, особенно в районах, завоеванных летом 2023 года.



«Однако мы не предвидим полного краха фронта, поскольку российские войска продолжают непропорционально расходовать ресурсы для относительно небольших завоеваний. Несмотря на попытки максимизировать преимущества в самой благоприятной ситуации с 2022 года, их прогрессу не хватает необходимого масштаба, чтобы вызвать коллапс украинских сил. Это говорит о том, что после исчерпания своего наступательного потенциала они будут вынуждены занять оборонительную позицию – сценарий, который может сработать в пользу Украины, если Запад предоставит достаточную военную помощь», — заключили в отчете.



Напомним, российские оккупанты накопали более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений (ИФС) на временно захваченных территориях Украины.