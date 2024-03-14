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«Прилеты» снарядов и атаки беспилотников: две области РФ целый день слышат взрывы

14 марта 2024, 20:24

«Прилеты» снарядов и атаки беспилотников: две области РФ целый день слышат взрывы

Орловская и Белгородская области РФ в течение четверга 14 марта слышат взрывы. Местные власти заявляют, что населенные пункты этих областей атакуют Вооруженные силы Украины.

От трех атак на Белгород за день пострадали 11 человек. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о многочисленных ударах беспилотников и прилетах артиллерийских снарядов. Периодически появляется информация о разрушениях в домах местных жителях и жертвах. Точное количество раненых, погибших, а также точное количество разрушений неизвестны.

В Орловской области вечером был сбит третий за день БПЛА. По предварительным данным местной власти, пострадавших и разрушений нет.

Кроме этого легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон анонсировали массированную атаку по «путинским военным» в Курской и Белгородской областях, в связи с чем открыли гуманитарный коридор для гражданских и российских военнослужащих с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.

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атака беспилотников

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