«Прильоти» снарядів та атаки безпілотників: дві області РФ цілий день чують вибухи

Орловська та Бєлгородська області РФ протягом четверга 14 березня чують вибухи. Місцева влада заявляє, що населені пункти цих областей атакують Збройні сили України.



Від трьох атак на Бєлгород за день постраждали 11 людей. Глава регіону В'ячеслав Гладков повідомив про численні удари безпілотників та прильоти артилерійських снарядів. Періодично з'являється інформація про руйнування в будинках місцевих жителів та жертви. Точна кількість поранених, загиблих, а також точна кількість руйнувань невідома.



В Орловській області ввечері було збито третій за день БПЛА. За попередніми даними місцевої влади, постраждалих та руйнувань немає.



Крім цього легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус (РДК) та Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по «путінських військових» у Курській та Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор для цивільних та російських військовослужбовців з 21:00 сьогодні до 7:00 15 березня.