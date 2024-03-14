Журналист рассказал подробности поражения установок Patriot в Донецкой области

9 марта возле Покровска Донецкой области были уничтожены две пусковые установки Patriot. Украинские официальные лица эти сообщения не комментировали. По данным издания «Цензор. Нет», погибли 9 украинских военнослужащих.



Журналист Юрий Бутусов сообщил, что удар был нанесен тремя баллистическими ракетами «Искандер» под корректировкой разведывательного дрона SuperCam в 50 км от линии фронта.



Бутусов добавил, что радар и командный пункт уцелели, поэтому боеспособность батареи может быть скоро восстановлена. В то же время заменить квалифицированных операторов, некоторые из которых успешно прошли длительное обучение за границей, невозможно.



Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук ранее сообщил что Patriot продолжает выполнять задачи в прифронтовых районах.