Журналіст розповів подробиці ураження установок Patriot в Донецькій області

9 березня біля Покровська Донецької області було знищено дві пускові установки Patriot. Українські офіційні особи ці повідомлення не коментували. За даними видання «Цензор. Нет», загинули 9 українських військовослужбовців.



Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що удару було завдано трьома балістичними ракетами «Іскандер» під коригуванням розвідувального дрона SuperCam за 50 км від лінії фронту.



Бутусов додав, що радар та командний пункт вціліли, тому боєздатність батареї може бути незабаром відновлена. Водночас замінити кваліфікованих операторів, деякі з яких успішно пройшли тривале навчання за кордоном, неможливо.



Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук раніше повідомив, що Patriot продовжує виконувати завдання в прифронтових районах.