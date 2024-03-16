Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках «избирателей» на оккупированных территориях

Жители Екатеринбурга (РФ) обнаружили себя в списках «избирателей» в других оккупированных регионах Украины на так называемых выборах президента РФ.
Как сообщает издание «ЕАН», на участке № 1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга часть избирателей открепили для голосования в оккупированной части Донецкой области, а избиратели на участке в Чкаловском районе обнаружили себя в списках голосующих на оккупированной части Запорожской области.
Еще о десяти похожих случаях стало известно в городе Артемовский.
Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ. Основная часть голосования в оккупации и на территории РФ стартовала 15 марта и закончится 17 марта.
Также «Новости Донбасса» уже писали, как будут проходить выборы президента России на захваченной россиянами части Донецкой области.
Международное право не признает выборы на оккупированных территориях легитимными, о чем уже сделали заявления представители западных стран, а также официальный Киев.