Жители Екатеринбурга обнаружили себя в списках «избирателей» на оккупированных территориях

Жители Екатеринбурга (РФ) обнаружили себя в списках «избирателей» в других оккупированных регионах Украины на так называемых выборах президента РФ.



Как сообщает издание «ЕАН», на участке № 1261 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга часть избирателей открепили для голосования в оккупированной части Донецкой области, а избиратели на участке в Чкаловском районе обнаружили себя в списках голосующих на оккупированной части Запорожской области.



Еще о десяти похожих случаях стало известно в городе Артемовский.



Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой области 10 марта стартовало досрочное голосование на «выборах» президента РФ. Основная часть голосования в оккупации и на территории РФ стартовала 15 марта и закончится 17 марта.



Также «Новости Донбасса» уже писали, как будут проходить выборы президента России на захваченной россиянами части Донецкой области.



Международное право не признает выборы на оккупированных территориях легитимными, о чем уже сделали заявления представители западных стран, а также официальный Киев.



