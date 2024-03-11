Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских «выборов» в РФ. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращение.

«На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства — против других народов тоже. Возможно, Путин усилит мобилизацию — после имитации «выборов» в марте. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься — каждый лидер», — добавил президент.

Отметим, что «выборы» в России назначены на 15-17 марта, но для оккупированных территорий решили сделать исключение. Напомним, «Новости Донбасса» рассказывали, как будут проходить «выборы» президента РФ на оккупированных территориях.