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Путин может усилить мобилизацию после «выборов» — ГУР МОУ

11 марта 2024, 22:49

Путин может усилить мобилизацию после «выборов» — ГУР МОУ

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о возможности усиления мобилизации россиян после проведения президентских «выборов» в РФ. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращение. 

«На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего военные планы России. Не только против нашего государства — против других народов тоже. Возможно, Путин усилит мобилизацию — после имитации «выборов»  в марте. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен этим заниматься — каждый лидер», — добавил президент.

Отметим, что «выборы» в России назначены на 15-17 марта, но для оккупированных территорий решили сделать исключение. Напомним, «Новости Донбасса» рассказывали, как будут проходить «выборы» президента РФ на оккупированных территориях.

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