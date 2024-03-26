Главное за день: РФ обвиняет Украину в теракте в «Крокус-Сити». Донецк без связи и света

Политика



Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и назначил на эту должность Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР) Украины.



Россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар по международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна, сообщило британское издание Financial Times.



Директор ФСБ Александр Бортников обвинил Украину в теракте в «крокусе». при этом доказательств не предоставил. Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».



О непричастности Украины к теракту заявляли украинские власти, включая президента Зеленского. Также об этом заявили США, которые в начале марта предупреждали РФ о готовящейся атаке экстремистов.



Общество



В Донецке и других оккупированных городах региона с утра не было электроэнергии, воды и тепла. В связи с чем перестала работать мобильная связь. «Первый вице-премьер ДНР» Андрей Чертков обвинил ВСУ в атаке на энергосистему. Он утверждает, что после 20:00 напряжение в сети должно выйти на норму.



Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) обнародовала новые данные о пытках украинских военнопленных в плену и резком росте количества достоверных сообщений о казнях захваченных украинских военнопленных. Так, в течение этой зимы россияне казнили 32 украинских военнопленных, что гораздо больше, чем в предыдущие периоды.



Боевые действия



ВСУ ударили ракетой «Нептун» по захваченному в 2014 году БДК проекта 775 «Константин Ольшанский».



Российская ракета Х-35у попала в общежитие спортивного колледжа в Шевченковском районе Харькова, в результате чего пострадал человек.

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