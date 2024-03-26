Головне за день: РФ звинувачує Україну у теракті у «Крокус-Сіті». Донецьк без зв'язку та світла

Політика



Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данилова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України та призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював Службу зовнішньої розвідки України.



Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, що ще більше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну, повідомило британське видання Financial Times.



Директор ФСБ Олександр Бортніков звинуватив Україну в теракті у «Крокус Сіті». Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».



Про непричетність України до теракту заявляла українська влада, включаючи президента Зеленського. Також про це заявили США, які на початку березня попереджали РФ про атаку екстремістів.



Суспільство



У Донецьку та інших окупованих містах регіону зранку не було електроенергії, води та тепла. У зв'язку з чим перестав працювати мобільний зв'язок. «Перший віце-прем'єр ДНР» Андрій Чортков звинуватив ЗСУ в атаці на енергосистему. Він стверджує, що після 20:00 напруга в мережі має вийти на норму.



Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) оприлюднила нові дані про катування українських військовополонених у полоні та різке зростання кількості достовірних повідомлень про страти захоплених українських військовополонених. Так, протягом цієї зими росіяни стратили 32 українські військовополонені, що набагато більше, ніж у попередні періоди.



Бойові дії



ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по захопленому в 2014 році БДК проекту 775 «Костянтин Ольшанський».



Російська ракета Х-35у влучила у гуртожиток спортивного коледжу в Шевченківському районі Харкова, внаслідок чого постраждала людина.

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