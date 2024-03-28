Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»

28 марта 2024, 17:05

Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»

В Следственном комитете РФ заявили, что в деле о теракте в «Крокус холле» нашли связь задержанных с Украиной. Утверждается, что террористы тщательно готовились к совершению массового убийства и были профинансированы.  

«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», — заявили российские силовики.     

Также утверждается, что «установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов». Его тоже хотят заключить под стражу.

До этого власти РФ заявляли о задержании 11 подозреваемых. 

Напомним, 22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.

Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.

В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.

Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.

Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».

ТЕГИ

Прочее
Теракт

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
10:55
Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
09:23
На оккупированной Луганщине инвесторы из РФ готовят шахты к ликвидации, — Лысогор
07:15
Россияне атаковали Запорожье беспилотниками: есть пострадавшие и разрушения
23:09
Главное за день: Обстрел Харькова авиабомбами. Прогнозы о «заморозке» войны
17:10
ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой
16:20
«ЛНР» приняла «закон» об отъеме пустующего жилья
15:42
Руководивший захватом Мариуполя и Авдеевки генерал стал «Героем России»
13:19
Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы
09:59
Россияне перебрасывают военную технику из Мариуполя в Запорожскую область
09:47
Российские войска продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское — ISW
23:17
Главное за день: РФ обвиняет Украину в теракте в «Крокус-Сити». Донецк без связи и света
20:32
В «ДНР» рассказали, когда дадут свет и воду
13:20
СМИ оценили вероятность наступления российских войск на Киев и Харьков
12:58
На оккупированной Донетчине отсутствует мобильная связь
все новости
19:30
На оккупированной Луганщине задержали местную жительницу якобы за «шпионаж»
18:37
Нам нужна помощь прямо сейчас — Зеленский о готовности к новому крупному наступлению России
17:25
Против Пушилина открыто еще одно уголовное производство — за псевдовыборы
17:21
Над Севастополем упал российский военный самолет
17:05
Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»
16:47
В Николаевке Донецкой области из-за российского обстрела погибла женщина
16:15
Днем оккупанты обстреляли Дробышево Донецкой области
15:21
В результате российского обстрела по Купянскому району есть жертвы
14:54
Белгородская область под атакой дронов: детали
14:45
Пушилин издал «указ» о военном призыве мужчин на оккупированной Донетчине с 1 апреля
14:31
Куйбышевский НПЗ полностью остановился после атак дронов
13:59
В Донецкой области открыли обновленное мобильное отделение банка
13:53
У России недостаточно ресурсов для наступления на Харьков — ЦПД
12:21
Пророссийский сайт Медведчука из Чехии спонсировал немецких политиков
12:07
Оккупанты русифицируют захваченные территории Украины — Британская разведка
11:55
Из-за повреждения оборудования «Укрэнерго» ограничена подача электроэнергии в Харьковской и Одесской областях
11:53
Большая воронка: Последствия «прилета» в Пролетарском районе оккупированного Донецка
11:37
В результате ударов РФ по Днепропетровской области есть погибшие и пострадавшие
11:17
Оккупанты продвинулись в пределах Бердычей и в Орловке Донецкой области — ISW
10:59
Ракетный удар разрушил гимназию в Горняке
все новости
ВИДЕО
Момент падения самолета над Севастополем. Кадр из видео Над Севастополем упал российский военный самолет
28 марта, 17:21
Самоподрыв россиян на мине в Херсонской области. Фото: кадр из видео Россияне подорвали себя устанавливая противолодочную мину в Херсонской области
28 марта, 10:55
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: кадр из видео Вопрос повышения тарифов на электроэнергию пока не рассматривается — Герман Галущенко
28 марта, 09:50
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.  Фото: кадр из видео На прифронтовых территориях Донецкой области остается 3144 ребенка
27 марта, 15:20
Атака дронов ВСУ на оккупантов. Фото: кадр из видео ВСУ атакуют оккупантов на Купянском направлении с помощью дронов днем и ночью — видео
27 марта, 13:50
Фото: UEFA Украина вышла на Евро-2024 по футболу
26 марта, 23:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама