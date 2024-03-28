Москва снова утверждает об «украинском следе» в теракте в «Крокус холле»

В Следственном комитете РФ заявили, что в деле о теракте в «Крокус холле» нашли связь задержанных с Украиной. Утверждается, что террористы тщательно готовились к совершению массового убийства и были профинансированы.



«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления», — заявили российские силовики.



Также утверждается, что «установлен и задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов». Его тоже хотят заключить под стражу.



До этого власти РФ заявляли о задержании 11 подозреваемых.

Напомним, 22 марта в Подмосковье перед началом концерта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и поджог концертного зала. Жертвами нападения террористов стали более 140 человек.



Секретарь совбеза РФ Николай Патрушев считает, что за терактом в «Крокусе» стоит Украина.



В обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.



Позднее координатор по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал утверждение России о том, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» связан с Украиной кремлевской пропагандой.



Вместе с тем группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».



