Москва знову стверджує про «український слід» у теракті в «Крокус холі»

У Слідчому комітеті РФ заявили, що у справі про теракт у «Крокус холі» знайшли зв'язок затриманих з Україною. Стверджується, що терористи ретельно готувалися до скоєння масового вбивства та були профінансовані.



«У розпорядженні слідства є підтверджені дані про надходження виконавцям теракту значних сум грошових коштів та криптовалюти з України, які використовувалися для підготовки злочину», — заявили російські силовики.



Також стверджується, що «встановлено та затримано ще одного підозрюваного, який брав участь у схемі фінансування терористів». Його теж хочуть взяти під варту.



До цього влада РФ заявляла про затримання 11 підозрюваних.

Нагадаємо, 22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холлі» сталася стрілянина та підпал концертної зали. Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.



Секретар радбезу РФ Микола Патрушев вважає, що за терактом у «Крокусі» стоїть Україна.



У зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл», намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.



Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що версія, що розповсюджується російською стороною про те, що виконавці теракту в Підмосков'ї втекли у бік України, не витримує жодної критики.



Пізніше координатор із стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертному залі «Крокус Сіті Холл» пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою.



Водночас угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».