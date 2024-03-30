П'ять із шести ТЕС сильно пошкоджено — ДТЕК про наслідки російської атаки

Внаслідок ударів РФ по енергосистемі України в березні пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генеруючої потужності ДТЕК. Про це повідомив його виконавчий директор Дмитро Сахарук.



Він зазначив, що 29 березня була друга за масштабом атака на об'єкти компанії. А наймасштабніша відбулася 22 березня.



«Пошкоджено дуже багато об'єктів генерації та розподілу. У нас 5 із 6 ТЕС пошкоджено дуже сильно, деякі блоки зруйновано майже повністю, деякі частково», — сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».



Сахарук зазначив, що протягом березня РФ завдала більше десяти атак на об'єкти ДТЕК.



Раніше повідомлялося, що Зміївська ТЕС компанії в Харківській області повністю зруйнована атаками РФ, вона буде в перспективі відновлюватися, але терміни та вартість цього відновлення поки що невідомі.



29 березня Росія завдала потужного комбінованого удару ракетами та БпЛА по території України, Сили оборони України збили 84 цілі з 99. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.