Росія вбила понад 126 тисяч мирних українців з лютого 2022 року

Через повномасштабну агресію РФ в Україні загинуло понад 126 тисяч мирних жителів. Генпрокуратура розслідує понад 126 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.



«Внаслідок цих злочинів загинуло понад 12 тисяч цивільних осіб, зокрема 543 дітини», — сказав Генпрокурор України Андрій Костін на конференції, присвяченій боротьбі з корупцією.



Він повідомив, що вже ідентифіковано 556 підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.



«Завершено розслідування щодо 386 осіб, обвинувальні акти щодо них направлені до суду. 105 людей вже отримали вироки за воєнні злочини», — зазначив генпрокурор.



Україна спільно з міжнародними партнерами розвиває мережу всеосяжної відповідальності за злочини агресора. Країна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, а також розвиває двосторонню та багатосторонню співпрацю з країнами, які розслідують міжнародні злочини Росії.



Костін вважає, що для завершення цієї системи не вистачає одного ключового елемента — Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.