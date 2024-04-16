Главное за день: В Запорожской области взорвали коллаборанта. Зеленский подписал закон о мобилизации

Общество



На оккупированной территории Донецкой области российские и местные силовики группировки «ДНР» задержали руководителя одного из объектов энергетической промышленности. Его подозревают в даче взятки в крупном размере другому «должностному лицу».



На оккупированной части Запорожской области подорвали так называемого депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. Взрывное устройство прикрепили к воротам возле дома пострадавшего. Оно сработало в момент, когда Якименко открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор. О его состоянии здоровья информации нет.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации. Закон вступит в силу через месяц.



Боевые действия



Оккупанты обстреляли Шосткинский район, в то время как специалисты ГСЧС проводили аварийно-восстановительные работы. Один человек ранен.



Российские агрессоры ударили авиационной бомбой по городу Берислав. Пострадали 15 человек. Удар пришелся по жилой застройке, повреждено здание провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.



По данным украинского проекта DeepState, войска России продвинулись на двух направлениях в Донецкой области. Так, российские военные продвинулись возле Очеретино, Бердичей и Красногоровки на Авдеевском направлении, у Старомайорского на Бердянском направлении.



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