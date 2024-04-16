Головне за день: У Запорізькій області підірвали колаборанта. Зеленський підписав закон про мобілізацію

Суспільство



На окупованій території Донецької області російські та місцеві силовики угруповання «ДНР» затримали керівника одного з об'єктів енергетичної промисловості. Його підозрюють у хабарництві у великому розмірі іншій «посадовій особі».



На окупованій частині Запорізької області підірвали так званого депутата Якимівської окружної ради Антона Якименка. Вибуховий пристрій прикріпили до воріт біля будинку потерпілого. Воно спрацювало в момент, коли Якименко відчинив ворота, щоб загнати автомобіль у двір. Про стан здоров'я інформації немає.



Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект щодо мобілізації. Закон набуде чинності за місяць.



Бойові дії



Окупанти обстріляли Шосткинський район, в момент коли фахівці ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи. Одна людина поранена.



Російські агресори вдарили авіаційною бомбою по місту Берислав. Постраждали 15 людей. Удар прийшовся на житлову забудову, пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.



За даними українського проекту DeepState, війська Росії просунулися двома напрямками в Донецькій області. Так, російські військові просунулися біля Очеретино, Бердичів та Красногорівки на Авдіївському напрямку, біля Старомайорського на Бердянському напрямку.



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