Эвакуационные поезда из Донецкой области теперь едут на Волынь

Из-за постоянных обстрелов со стороны РФ жители Донецкой области вынуждены покидать родные дома и эвакуироваться в более безопасные регионы.



Еще один эвакуационный поезд отбыл из Покровска Донецкой области на Волынь.



Как сообщили в областной военной администрации, со 2 мая 2024 года, обязательную эвакуацию направили в Волынскую область.



Следующий эвакуационный рейс в Волынскую область запланирован на 10 мая.



В ДонОВА напоминают, что эвакуация в безопасный регион осуществляется бесплатно. Для предварительной записи желающие должны оставить заявку, позвонив на номер «горячей линии»: 098 890 33 18.



Для эвакуации тяжело больных и людей с инвалидностью действуют номера: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.