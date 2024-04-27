Выезд з фронтового Часов Яра все еще возможен — людей призывают эвакуироваться

Выезд из Часов Яра Донецкой области открыт и у местных жителей еще есть возможность эвакуироваться. Об этом заявили в городской военной администрации.



Глава Часовоярской ВА Сергей Чаус призывает не верить российской пропаганде, которая утверждает, что город уже невозможно покинуть из-за блокировки украинскими войсками.



«Эти тезисы несут именно российские каналы, российские паблики, которые пытаются максимально дезориентировать людей. Эвакуация происходит, выезд из города не то, что возможный, он происходит каждый день. И мы это делаем сами, делаем с помощью наших друзей-волонтеров, которые нам помогают в некоторых моментах, поэтому это продолжается. И информация от российских СМИ не соответствует действительности», — говорит Чаус.



Мирный житель Алексей рассказал журналистам «Новостей Донбасса», что он смог выехать из города свободно — на велосипеде.



«Это неправда, что блокируют выезд. Причем сейчас активно начали люди выезжать из Часов Яра, чьи дома разбиты. И я связывался с волонтерами, и волонтеры заезжали туда прямо к нам, куда уже ездить нельзя. Я выехал свободно. Никто мне не мешал. Велосипедом, своим ходом», — рассказал мужчина.



Вокруг города продолжаются активные боевые действия. Областная власть призывает жителей прифронтовых городов и сел не медлить и эвакуироваться.