Экипаж «Белого ангела» эвакуировал двух пожилых мужчин из Заречного и Ямполя

Эвакуация пожилых мужчин из Заречного и Ямполя. Фото: кадр из видео

Полицейский экипаж «Белый ангел» эвакуировал двух пожилых людей из Заречного и Ямполя, которые нуждались в медицинской помощи. Об этом сообщило МВД.



Одного мужчину полицейские вывезли из Заречного, другого посреди ночи – из Ямполя.







В нескольких километрах от поселков идут ожесточенные бои с оккупантами. Так что доступ населения к медицине – крайне усложнен.



У 72-летнего мужчины открылось внутреннее кровотечение и до утра он мог не дожить. «Белые ангелы» вовремя доставили больного в медицинское учреждение, где он находится и сейчас.



«57-летнему жителю Заречного срочно понадобилось медицинское вмешательство. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться, и его заносили в бронеавтомобиль на одеяле», — говорится в сообщении.



Правоохранители доставили человека в больницу Лимана, а оттуда – в реанимацию Славянска. Совместными усилиями жизнь пострадавшего удалось спасти. Ранее полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали шесть человек.