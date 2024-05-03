Евакуаційні поїзди з Донецької області тепер їдуть на Волинь

Через постійні обстріли з боку РФ жителі Донецької області змушені залишати рідні оселі та евакуюватися до безпечніших регіонів.



Ще один евакуаційний потяг вирушив із Покровська Донецької області на Волинь.



Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з 2 травня 2024 року обов'язкову евакуацію здійснили до Волинської області.



Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня.



У Донецькій ОВА нагадують, що евакуація до безпечного регіону здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису охочі повинні залишити заявку, зателефонувавши на номер гарячої лінії: 098 890 33 18.



Для евакуації тяжко хворих та людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.