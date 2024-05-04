Главное за день: «ДНР» проверяет права собственности на жилье дончан. РФ расширила военное кладбище

Общество



Жителей оккупированных территорий Донбасса принуждают оформлять свое движимое и недвижимое имущество по российским законам. Для этого людям необходимо получать российские паспорта.



На главном военном кладбище в России заканчиваются места, поэтому Минобороны забрало 17 гектаров лесопарка в Подмосковье для его расширения.



На оккупированной части Донецкой области разыскивают российского военного Юрия Галушко, которого обвиняют в расстреле 6 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка ВС РФ.



Боевые действия



Один человек погиб и двое ранены в результате российских обстрелов севера Донецкой области в субботу 4 мая. По Дружковке войска России ударили ракетой, в результате чего погиб 46-летний мужчина. Разрушены дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач. В Часов Яре два человека ранены, повреждены три многоэтажки и складское помещение.



В ночь на субботу 4 мая Харьков подвергся массированному обстрелу со стороны РФ. Получили ранения 13-летний ребенок и женщина. Еще у одной женщины острая реакция на стресс.



Российская оккупационная армия продвинулась в селе Нетайлово Донецкой области, сообщает аналитический проект DeepState. Село расположено недалеко от Карловского водохранилища.

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