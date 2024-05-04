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Головне за день: «ДНР» перевіряє права власності на житло донеччан. РФ розширила військовий цвинтар

04 травня 2024, 23:17

Головне за день: «ДНР» перевіряє права власності на житло донеччан. РФ розширила військовий цвинтар

Суспільство

 Жителів окупованих територій Донбасу змушують оформляти своє рухоме та нерухоме майно за російськими законами. Для цього людям потрібно отримувати російські паспорти.

На головному військовому цвинтарі у Росії закінчуються місця, тому Міноборони забрало 17 гектарів лісопарку у Підмосков'ї для його розширення.

На окупованій частині Донецької області розшукують російського військового Юрія Галушка, якого звинувачують у розстрілі 6 військовослужбовців гаубичного артилерійського дивізіону 10-го танкового полку ЗС РФ.

Бойові дії

 Одна людина загинула та двоє поранено внаслідок російських обстрілів півночі Донецької області. По Дружківці війська Росії вдарили ракетою, внаслідок чого загинув 46-річний чоловік. Зруйновано будинок та автомобіль, пошкоджено 11 будинків та лінії електропередач. У Годин Яру двоє людей поранено, пошкоджено три багатоповерхівки та складське приміщення.

У ніч на суботу 4 травня Харків зазнав масованого обстрілу з боку РФ. Отримали поранення 13-річна дитина та жінка. Ще одна жінка має гостру реакцію на стрес.

Російська окупаційна армія просунулась у селі Нетайлове Донецької області, повідомляє аналітичний проект DeepState. Село розташоване недалеко від Карлівського водосховища.

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