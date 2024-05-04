Под Донецком ищут российского военного, который расстрелял 6 сослуживцев

Юрий Галушко. Фото: соцсети

На оккупированной части Донецкой области разыскивают российского военного Юрия Галушко, которого обвиняют в расстреле 6 военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона 10-го танкового полка ВС РФ. Информацию об этом опубликовал прокремлевский телеграм-канал «Проект Барс».



Также в сети опубликована ориентировка на него. Отмечается, что младший сержант Юрий Галушко расстрелял шестерых военных 4 мая и с автоматом АК-12 скрылся в неизвестном направлении.

Также есть информация, что это массовое убийство произошло в районе Марьинки.



Согласно ориентировке, Юрий Галушко был призван на службу по контракту с исправительной колонии 28 февраля 2024 года.



Также сообщается, что Галушко является уроженцем Харькова.