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Российские войска нанесли удар по Харькову: пострадали ребенок и пожилая женщина

10 мая 2024, 09:22

Российские войска нанесли удар по Харькову: пострадали ребенок и пожилая женщина

Частный дом в Харькове после обстрела РФ. Фото: Синегубов Частный дом в Харькове после обстрела РФ. Фото: Синегубов

Сегодня в 03:20 российские войска нанесли удар по Харькову, возник пожар в трех частных домах, а также пострадали двое людей. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс. Везде – исключительно гражданская инфраструктура и жилой район!», — отметил Синегубов. 

Частный дом в Харькове после обстрела РФ. Фото: Синегубов

Частный дом в Харькове после обстрела РФ. Фото: Синегубов

Частный дом в Харькове после обстрела РФ. Фото: Синегубов

Напомним, российские оккупационные войска днем ранее 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области

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