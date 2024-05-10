Російські війська завдали удару по Харкову: постраждали дитина та літня жінка

Будинок в Харкові після обстрілу РФ. Фото: Синєгубов

Сьогодні о 03:20 російські війська завдали удару по Харкову, виникла пожежа у трьох приватних будинках, а також постраждали двоє люди. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років — гостра реакція на стрес. Всюди — виключно цивільна інфраструктура та житловий район!» — зазначив Синєгубов.

Будинок в Харкові після обстрілу РФ. Фото: Синєгубов

Будинок в Харкові після обстрілу РФ. Фото: Синєгубов

Будинок в Харкові після обстрілу РФ. Фото: Синєгубов

Нагадаємо, російські окупаційні війська днем раніше 14 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.