Эвакуация из прифронтового Калиново: спасены четыре человека. Фото: кадр из видео

Спасатели эвакуировали четырех людей из прифронтовой деревни Калиново Покровского района, информирует ГСЧС Донецкой области.







«Спасатели эвакуационной группы "ФЕНИКС" вывезли из зоны активных боевых действий 4 жителей села Калиново Покровского района в более безопасный населенный пункт Донецкой области», — сообщила пресс-служба ГСЧС.



Также за прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь во время эвакуации в Покровском районе восьми жителям. Сотрудники ГСЧС напомнили людям о необходимости выезжать из зон боевых действий.



«Обращаемся к жителям Донецкой области! Жизнь – это самое ценное сокровище, которое имеет человек! Не рискуйте – эвакуируйтесь!», — добавили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



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