Евакуація на Харківщині: куди звертатися

Жителі прикордонних населених пунктів на Харківщині можуть евакуюватися. Поліція допомагає залишити небезпечні райони, адже російські війська посилили обстріл.



«Якщо ви чи ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які страждають від постійних щільних обстрілів військових РФ, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91, спецлінію поліції "102" або в найближчі відділення поліції», — повідомили у Національній поліції України.



Поліцейські мають допомогти мешканцям виїхати транспортом у безпечні місця.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що ситуація у напрямку Волчанська Харківської області дуже напружена, вночі росіяни провели потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію.



Пізніше диверсійні групи російських окупантів спробували просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти.