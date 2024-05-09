Из прифронтового Торецка продолжают эвакуировать людей

Еще две семьи удалось эвакуировать из Торецкой громады в Донецкой области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. На видео, опубликованном правоохранителями показано, что среди выехавших есть дети.



Российские оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовую территорию авиацией и артиллерией. Массированные обстрелы не утихают, а дроны армии РФ кружат над головами.



В полиции не уточнили, из какого именно населенного пункта проводилась эвакуация.



«Местным жителям, которые до сих пор проживают в считанных километрах от линии фронта, крайне трудно оставаться в опасных населенных пунктах. Но не у всех есть возможность выехать самостоятельно. И главное — безопасно», — подчеркнули в полиции.