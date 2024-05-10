США выделят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Президент США Джозеф Байден подписал Меморандум, которым поручает государственному секретарю США выделить новый пакет военной помощи Украине. В документе указана сумма — до 400 миллионов долларов.



Меморандум обнародован на сайте Белого Дома.



«Делегирую государственному секретарю полномочия … распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов США на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку, чтобы предоставить помощь Украине и принять решения, необходимые для направления такой помощи», — указывается в тексте документа.



Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты тайно, еще до одобрения Конгрессом помощи, в марте отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, а уже в апреле ВСУ их использовали против российских целей.



Также известно, что Украина обсуждает с США условия предоставления кредита на 7,8 млрд долларов в рамках выполнения закона о финансировании почти на 61 млрд долларов.