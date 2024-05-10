США виділять Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів

Президент США Джозеф Байден підписав Меморандум, за яким доручає Державному секретареві США надати новий пакет військової допомоги Україні. У документі зазначена сума — до 400 мільйонів доларів.



Меморандум оприлюднено на сайті Білого Дому.



«Делегую Державному секретареві повноваження … розпорядитися щодо виділення до 400 мільйонів доларів США на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні для спрямування такої допомоги», — йдеться в документі.



Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати таємно, ще до схвалення Конгресом допомоги, у березні надіслали Україні далекобійні ракети ATACMS, а вже у квітні ЗСУ їх застосували по російських цілях.



Також відомо, що Україна обговорює зі США умови надання кредиту на 7,8 млрд доларів у межах виконання закону про фінансування майже на 61 млрд доларів.