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Главное за день: Бои в Волчанске, удары по Харькову. Блинкен в Киеве

14 мая 2024, 23:33

Главное за день: Бои в Волчанске, удары по Харькову. Блинкен в Киеве

Политика

Утром 14 мая в Киев с рабочим визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что пакет военной поддержки США в скором времени прибудет в Украину.

Новоназначенный на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов в своем первом выступлении охарактеризовал главные задачи. Одной из самых насущных проблем он назвал вопрос оснащения Вооруженных сил России. Другим важным вопросом он считает комплектование Вооруженных сил РФ.

Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева своим помощником. Также должность помощника Путина получил его бывший охранник и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Общество

В Харьковской области продолжается эвакуация из приграничных населенных пунктов, совместными усилиями сотрудников ГСЧС и Нацполиции уже эвакуировано более 7500 жителей.

Двое волонтеров, которые поехали в Волчанск эвакуировать местных жителей, пропали без вести. Их могли расстрелять российские военные.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о ликвидации «Управления народной милиции» (УНМ). Согласно тексту бумаги, процедура ликвидации «УНМ» должна быть завершена не позднее 31 декабря 2024 года.

Так называемые народные милиции «Л-ДНР» — незаконное вооруженные формирования, созданные Россией в 2014 году на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях в рамках гибридной войны. В состав «народных милиций» входили боевики, в основном из числа местных жителей, и приехавшие на Донбасс наемники. При этом командующими «Народных милиций» зачастую были российские офицеры. После аннексии территорий Донецкой и Луганской областей Россией «народные милиции ДНР/ЛНР» официально вошли в состав Вооруженных сил РФ.

Арестован начальник управления кадров министерства обороны России Юрий Кузнецов. На него возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Боевые действия

На Белгородскую область за один день российские военные «уронили» две авиабомбы. В поле рядом с селом Варваровка нашли упавшую авиабомбу ФАБ-500. По данным независимого российского издания ASTRA, она снова «нештатно» сошла при работе ВКС РФ.  В этот же день в полукилометре от села Никольское нашли еще одну авиабомбу — ФАБ-250. Пострадавших не было.

Россияне нанесли удары по жилым районам Харькова ракетами и авиационными бомбами Попадание авиационным боеприпасом было по жилой 20-этажке, пострадал 21 мирный житель. Среди них шестеро мужчин, 12 женщин и трое детей — две девушки 12 и 8 лет, а также 12-летний мальчик.

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