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Головне за день: Бої у Вовчанську, удари по Харкову. Блінкен у Києві

14 травня 2024, 23:33

Головне за день: Бої у Вовчанську, удари по Харкову. Блінкен у Києві

Політика

Уранці 14 травня до Києва з робочим візитом прибув Державний секретар США Ентоні Блінкен. Він повідомив, що пакет військової підтримки США невдовзі прибуде до України.

Новопризначений на посаду міністра оборони РФ Андрій Білоусов у своєму першому виступі окреслив головні завдання. Одним із найнагальніших він назвав питання оснащення Збройних сил Росії. Ще одним важливим питанням вважає комплектування Збройних сил РФ.

Володимир Путін призначив колишнього секретаря Радбезу РФ Миколу Патрушева своїм помічником. Також посаду помічника Путіна обійняв його колишній охоронець та ексгубернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Суспільство

 На Харківщині триває евакуація з прикордонних населених пунктів. Спільними зусиллями співробітників ДСНС та Нацполіції вже евакуйовано понад 7500 людей.

Двоє волонтерів, які поїхали до Вовчанська евакуювати місцевих жителів, зникли безвісти. Їх могли розстріляти російські військові.

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ» про ліквідацію «Управління народної міліції» (УНМ). За цим «указом», процедуру ліквідації «УНМ» мають завершити не пізніше 31 грудня 2024 року.

Так звані народні міліції «Л/ДНР» — незаконне збройне формування, створене Росією 2014 року на окупованих територіях Донецької та Луганської областей у межах гібридної війни. До складу «народних міліцій» входили бойовики, переважно з-поміж місцевих жителів, і найманці, які приїхали на Донбас. При цьому командувачами «Народних міліцій» найчастіше були російські офіцери. Після анексії територій Донецької та Луганської областей Росією «народні міліції ДНР/ЛНР» офіційно увійшли до складу Збройних сил РФ.

Заарештували начальника управління кадрів міністерства оборони Росії Юрія Кузнєцова. Проти нього порушено справу за статтею про одержання хабара в особливо великому розмірі (ч.6 ст. 290 КК РФ).

Бойові дії

 На Бєлгородську область за один день російські військові  скинули дві авіабомби. У полі поряд із селом Варварівка знайшли авіабомбу ФАБ-500. За інформацією незалежного російського видання ASTRA, боєприпас знову нештатно зійшов під час роботи ВКС РФ. Цього ж дня за пів кілометра від села Микільське знайшли ще одну авіабомбу — ФАБ-250. Постраждалих немає.

Росіяни завдали ударів по житлових районах Харкова ракетами та авіаційними бомбами. Влучили у житлову 20-поверхівку, постраждав 21 мирний житель: шестеро чоловіків, 12 жінок та троє дітей – дві дівчини 12 та 8 років, а також 12-річний хлопчик.

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