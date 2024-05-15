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В 10 километрах от границы с РФ в Харьковской области не готовы фортификации — DeepState

15 мая 2024, 22:53

В 10 километрах от границы с РФ в Харьковской области не готовы фортификации — DeepState

Проект DeepState заявляет о неготовых оборонительных рубежах возле поселка Липцы Харьковской области в 10 км от государственной границы Украины. 

Проект опубликовал кадры одной из неподготовленных позиций. Утверждается, что позиции российских военных находятся в 15 километрах. 

«И здесь речь идет не об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений, а именно о некачественной их подготовке и некомпетентном подходе, который, скорее всего, подавался военно-политическому руководству как «успешность», из чего даже могли сделаться выводы о «завершающих этапах выстраивания ИФС», в частности, на Харьковщине», — говорится в сообщении проекта. 

Другие позиции фортификаций не начинали обустраиваться, добавил DeepState. 

«Подобный халатный подход к процессу работы сыграл злую шутку в районе Очеретино. И только из-за того, что нашим бойцам пришлось отойти с позиций, удалось избежать потерь от легкого поражения артиллерией и FPV-дронами», — добавило издание.

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фортификационные сооружения

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