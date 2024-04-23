Захватчики строят фортификационные укрепления по всему оккупированному Крыму

Во временно оккупированном Крыму захватчики активизируют строительство фортификационных сооружений. Это происходит на фоне международной помощи Украине. Об этом передает Telegram-канал АТЕШ.



По информации агентов АТЕШ, оккупанты начали активизацию строительства фортификационных сооружений по всему Крыму.



«Мы наблюдаем этот процесс возле береговой линии, на административной границе с Херсонской областью, а также в центре полуострова. Возводятся новые окопы, укрепляются старые и усиливается охрана логистических объектов», — говорится в сообщении.



В ведомстве предположили, что новости о скором поступлении баллистических ракет ATACMS очень беспокоят российскую власть. Именно эти ракеты, в сочетании с истребителями F-16 и другими средствами, могут уничтожить так называемый «Крымский мост», что кардинально изменит ситуацию на поле боя.



Ранее мы писали, что в Запорожской области продолжается строительство фортификационных укреплений для защиты от оккупантов.