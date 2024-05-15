За 10 кілометрів від кордону з РФ у Харківській області не готові фортифікації — DeepState

Проєкт DeepState заявляє про неготові оборонні рубежі біля селища Липці Харківської області за 10 км від державного кордону України.

Проєкт опублікував кадри однієї із непідготовлених позицій. Стверджується, що позиції російських військових знаходяться за 15 кілометрів.



«І тут мова йде не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їхню підготовку та некомпетентний підхід, який, швидше за все, подавався військово-політичному керівництву як "успішність", з чого навіть могли зробитися висновки про «завершальні етапи вибудовування ІФС», зокрема, на Харківщині», — йдеться у повідомленні проєкту.



Інші позиції фортифікацій не починали облаштовуватись, додав DeepState.



«Подібний недбалий підхід до процесу роботи зіграв злий жарт у районі Очеретиного. І лише через те, що нашим бійцям довелося відійти з позицій, вдалося уникнути втрат від легкої поразки артилерією та FPV-дронами», — додало видання.