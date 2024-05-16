Армія РФ посилено атакує українські позиції на кількох напрямках

Російська окупаційна армія продовжує наступати на кількох напрямках східної частини України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що надвечір 16 травня зросла інтенсивність боїв на Лиманському напрямку. Найактивніші бойові дії – на Покровському напрямку, де кількість бойових зіткнень зросла до 30-ти.



«Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників. За сьогодні кількість бойових зіткнень загалом зросла до 79»,— йдеться у повідомленні Генштабу.



За повідомленнями українських військових, на Харківщині з початку доби російські окупанти п'ять разів атакували позиції сил оборони.



«Зокрема, противник намагається штурмувати наші війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує у районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди. Внаслідок бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів убитими та пораненими, нашими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки»,— йдеться у повідомленні.



Зазначається, що на Куп'янському напрямку додалася ще одна атака ворога — на 16:30 на цьому напрямку сталося чотири бойові зіткнення.



Згідно з повідомленням, на Краматорському напрямку російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ. Неподалік міста Часів Яр знову, як і 15 травня, окупанти завдали авіаційного удару.



Біля населеного пункту Уманське працювала російська авіація.



На Курахівському напрямку російські війська вісім разів вдавалися до штурмових дій. Сили оборони успішно відбили всі атаки неподалік Костянтинівки, Новомихайлівки та Красногорівки.



Біля Старомайорського, Микільського та Урожайного російські війська намагалися витіснити українські підрозділи з позицій, але отримали відсіч.



На Наддніпрянському напрямку окупанти не залишають спроб вибити українських захисників із Кринок. З початку доби шість разів атакували позиції ЗСУ, «окупанти зазнали втрат і відійшли. Дані уточнюються». На решті напрямків ситуація — без істотних змін.