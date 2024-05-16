Наслідки обстрілу аеродрому «Бельбек» у Криму: що видно з супутника

У мережі опубліковані супутникові знімки наслідків нещодавніх влучань в аеродром «Бельбек» в окупованому Криму.

На знімках за 16 травня 2024 року, опублікованих проєктом DeepState, помітні сліди горіння у кількох місцях, де 1 травня цього року були літаки.

Також на кадрах можна побачити наслідки горіння масиву цистерн.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 травня аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі атакували ракетами, там виникли пожежі.



Згодом стало відомо, що внаслідок ракетних ударів по «Бельбеку» вражений російський комплекс ППО С-400 «Тріумф», а серед військовослужбовців РФ є загиблі та поранені.



Внаслідок ракетних ударів по аеродрому «Бельбек» уражені ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 та склад паливно-мастильних матеріалів.