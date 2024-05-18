РФ обстріляла Херсонську область та Харків: є жертви

Російські війська вдень 18 травня обстріляли село у Херсонській області та Харків.



Окупанти вистрелили із танка по селу Тягинка у Бериславському районі Херсонської області.



«На жаль, смертельні поранення дістав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці», — повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.



Внаслідок російського удару по Харкову зруйновані житлові будинки, є постраждалі,– повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



«"Приліт" у житловий сектор — кілька приватних будинків зруйновано, п'ятеро постраждалих»,— додав Терехов.



Серед поранених двоє дітей — 13 та 16 років. Вони дістали поранення від уламків постраждалої інфраструктури.