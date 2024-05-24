Появилось видео уничтожения батареи С-400 на оккупированной Донетчине

ВСУ уничтожили батарею С-400 российских сил в Донецкой области. Атака была совершена ракетами ATACMS. Украинский беспилотник корректировал удар.



OSINT-специалисты геолоцировали место удара — район села Кленовка на оккупированной территории Донецкой области, 65 км от линии фронта.



Исследователи предполагают, что это тот самый удар, который был нанесен 22 мая. Однако выходит, что место поражения батареи ПВО — не район аэродрома Моспино, как предполагалось ранее.



Ранее мы писали, что операторы третьего отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Бук» россиян на одном из операционных направлений.