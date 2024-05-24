З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині

ЗСУ знищили батарею С-400 російських сил у Донецькій області. Кадр з відео

ЗСУ знищили батарею С-400 російських сил у Донецькій області. Атаку здійснили ракетами ATACMS. Український безпілотник коригував удар.

ЗСУ знищили батарею С-400 російських сил у Донецькій області. З’явилося відеоhttps://t.co/wAB1pbthRO pic.twitter.com/EEX0NVS6ou — Новини Донбасу (@novostidnua) May 24, 2024

OSINT-фахівці геолокували місце удару — поблизу села Кленівка на окупованій території Донецької області, 65 км від лінії фронту.

Дослідники припускають, що це той самий удар, якого завдали 22 травня. Проте виходить, що місце ураження батареї ППО — не район аеродрому Моспіно, як передбачалося раніше.



Раніше ми писали, що оператори третього окремого полку ССО за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів «Бук» росіян на одному з операційних напрямків.