Російські війська посилили атаки на Краматорському напрямку

Упродовж п'ятниці, 24 травня, російські окупанти значно активізували дії на Краматорському напрямку, – повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



«Одразу до 12-ти зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення продовжується. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети», — повідомив Генштаб.



На Харківському напрямку, у прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурм від Плетенівки у напрямку Тихого. Ще два бойових зіткнення продовжуються у Вовчанську. Наразі на Харківщині тривають 11 боїв.



На Куп'янському напрямку від початку доби сталося вже 18 боїв.



На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один марний штурм, третій за добу.



Крім того, російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.



На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12.



Окупант намагається просунутися в Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією.



«За цим населеним пунктом задіяно вже сім КАБів, ще два таких авіаудари завдано по Воздвиженці», — зазначають у Генштабі.



На Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень не змінилася. По два КАБи російські терористи запускали неподалік населених пунктів Водяне та Костянтинівка.



На Наддніпрянському напрямку сталося п'ять бойових зіткнень. Один із боїв на лівобережжі Дніпра триває.



«Українські війська завдають противнику вогневих поразок, вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи», — наголосили в Генштабі.

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