Обстріли Донецької області не припиняються: куди поцілили російські війська

За добу російські війська завдали 1863 ударів по Донецькому регіону. Поліція задокументувала воєнні злочини Росії у 9 містах та селах. Влучання снарядів зафіксовано у містах Красногорівка, Торецьк, Сіверськ, селищах Дробишеве, Новожеланне, селах Зелене Поле, Іллінівка, Рубці, Тарасівка.



Зруйновано або пошкоджено 29 цивільних об'єктів: 13 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємства, гараж, автомобілі, газопровід, ЛЕП.

У Сіверську окупанти вбили двох мирних жителів, пошкодили 4 приватні будинки.

На Зелене Поле скинули авіабомбу. Як повідомлялося, у результаті загинув один мирний житель.



По Новожеланному окупант ударив з артилерії, поранив людину. Пошкоджено дві адмінбудівлі, приватний будинок, господарські будівлі.

Є ще один поранений — у Красногорівці, екіпаж поліції «Білий янгол» доправив його до лікарні.

Авіаудару бомбою КАБ-500 окупанти завдали Іллінівці. Постраждали 7 приватних будинків, перебито комунікації.