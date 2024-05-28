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Армия РФ ударили авиабомбой по окрестностям Дружковки: трое человек пострадали, среди них — ребенок

Обновлено
28 мая 2024, 14:57

Армия РФ ударили авиабомбой по окрестностям Дружковки: трое человек пострадали, среди них — ребенок

Войска РФ ударили по Алексеево-Дружковке. Фото: Новости Донбасса Войска РФ ударили по Алексеево-Дружковке. Фото: Новости Донбасса

Три человека ранены в результате сегодняшнего удара по поселку Алексеево-Дружковка на окраине Дружковки в Донецкой области. Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, утром российские войска сбросили на поселок полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Легкие ранения получил ребенок — он не нуждается в госпитализации, однако двух раненых взрослых доставили в больницу.

Повреждено около сотни домов, из них 3 — почти полностью уничтожены.

Продолжается ликвидация пожаров. Завтра Дружковская городская военная администрация начнет раздавать строительные материалы.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за сутки ударили по девяти населенным пунктам Донецкой области, в частности, на Лиман сбросили четыре авиационные бомбы, а Калиновку обстреляли с помощью дрона. В результате ударов повреждены гражданские объекты.

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