Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина

Війська РФ вдарили по Олексієво-Дружківці. Фото: Новини Донбасу

Три людини поранені внаслідок сьогоднішнього удару по селищу Олексієво-Дружківка на околиці Дружківки у Донецькій області. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його словами, вранці російські війська скинули на селище півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планування і корекції. Легких поранень зазнала дитина — вона не потребує госпіталізації, проте двох поранених дорослих доправили в лікарню.



Пошкоджено близько сотні будинків, з них 3 — майже повністю знищено.



Триває ліквідація пожеж. Завтра Дружківська міська військова адміністрація почне роздавати будівельні матеріали.

Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ за добу вдарили по дев'яти населених пунктах Донецької області, зокрема, на Лиман скинули чотири авіаційні бомби, а Калинівку обстріляли з дрона. Внаслідок ударів пошкоджено цивільні об'єкти.