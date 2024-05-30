Україна та США можуть укласти угоду з безпеки у червні — Financial Times

Україна та США можуть укласти угоду про гарантії безпеки у червні, коли президенти країн зустрінуться в Італії. Як повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела, Володимир Зеленський та Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.



Проведення саміту лідерів держав «Великої сімки» заплановане 13-15 червня в Італії, – пише «Європейська правда».



Видання зазначає, що угода формулювалася протягом останніх тижнів та супроводжувалася максимальним напруженням.



Раніше Зеленський назвав потенційну відсутність американського лідера на Саміті миру «не дуже сильним рішенням», якому стоячи аплодуватиме Володимир Путін.



Декілька українських чиновників заявили виданню, що розчарування Києва є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.



Понад десяток нинішніх та колишніх українських чиновників та дипломатів країн G7 у Києві, які спілкувалися з виданням, зазначають цілу низку спірних питань.



Серед них — шестимісячна затримка схвалення Конгресом американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні у липні, заборона адміністрації Байдена на застосування Києвом американської зброї на території Росії. Також удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали приводом для тертя.



Серед інших напружених моментів — звільнення головнокомандувача Валерія Залужного у лютому та міністра інфраструктури Олександра Кубракова цього місяця, а також розбіжності у стратегіях щодо того, як Україна може досягти перемоги, а також який вогляд ця перемога може мати.



Декілька членів уряду Зеленського заявили, що їх починає непокоїти роздратування українського президента на адресу американського лідера.