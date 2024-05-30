Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна та США можуть укласти угоду з безпеки у червні — Financial Times

30 травня 2024, 19:00

Україна та США можуть укласти угоду з безпеки у червні — Financial Times

Україна та США можуть укласти угоду про гарантії безпеки у червні, коли президенти країн зустрінуться в Італії. Як повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела, Володимир Зеленський та Джо Байден можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Проведення саміту лідерів держав «Великої сімки» заплановане  13-15 червня в Італії, – пише «Європейська правда».

 Видання зазначає, що угода формулювалася протягом останніх тижнів та супроводжувалася максимальним напруженням.

Раніше Зеленський назвав потенційну відсутність американського лідера на Саміті миру «не дуже сильним рішенням», якому стоячи аплодуватиме Володимир Путін.

Декілька українських чиновників заявили виданню, що розчарування Києва є лише однією з багатьох точок тертя з Вашингтоном та іншими західними партнерами.

Понад десяток нинішніх та колишніх українських чиновників та дипломатів країн G7 у Києві, які спілкувалися з виданням, зазначають цілу низку спірних питань.

Серед них — шестимісячна затримка схвалення Конгресом американської військової допомоги, очікувана відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні у липні, заборона адміністрації Байдена на застосування Києвом американської зброї на території Росії. Також удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах стали приводом для тертя.

Серед інших напружених моментів — звільнення головнокомандувача Валерія Залужного у лютому та міністра інфраструктури Олександра Кубракова цього місяця, а також розбіжності у стратегіях щодо того, як Україна може досягти перемоги, а також який вогляд ця перемога може мати.

Декілька членів уряду Зеленського заявили, що їх починає непокоїти роздратування українського президента на адресу американського лідера. 

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Джо Байден
Місця
США-Україна
Інше
гарантії безпеки

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
09:55
Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
23:31
Головне за день: РФ бомбардує міста Донеччини. У Лисичанську так і не відновили водопостачання
19:45
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
14:58
Внаслідок обстрілу окупованого селища Донеччини постраждав один цивільний
10:35
Більшість жителів окупованого Лисичанська залишається без води. Що відомо
23:37
Головне за день: Обстріл Дружківки. Бельгія передасть Україні F-16 до кінця року
22:10
Більше не «Шахтар»: окупанти змінили емблему клубу на «Донбас-Арені»
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
усі новини
21:06
Пішла з життя кореспондентка «Новин Донбасу» Анастасія Волкова
20:00
У Підмосков'ї затримали хлопця з Луганська, який підпалив стільникову вежу
19:00
Україна та США можуть укласти угоду з безпеки у червні — Financial Times
17:59
У Норвегії відповіли, що Україна може бити західною зброєю по РФ
17:50
Кабмін змінив умови розміщення переселенців
16:59
Внаслідок атаки на Бєлгородську область троє людей постраждали
16:53
У тяжкому стані непритомніла: у Лимані поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку
16:42
На Покровському напрямку досі висока інтенсивність атак — Генштаб
15:57
Понад 700 засуджених вступили до лав ЗСУ — Офіс Генпрокурора
15:40
Проводить «мобілізацію» на окупованій Луганщині: начальницю «військкомату ЛНР» судитимуть
14:59
На Харківському напрямку загинула парамедикиня Ірина Цибух
14:46
У Маріуполі смертельно отруїли окупантів із «МВС ДНР», серед загиблих офіцери РФ – «Атеш»
14:31
Чи вимикатимуть в Україні світло: у Кабміні відповіли
13:38
У захопленому Криму після нічної атаки знищені або пошкоджені п'ять катерів і два пороми росіян
12:43
У Донецькій області на одній із шахт зупинилося вентиляційне обладнання — Міненерго
12:40
Київрада підтримає малий та середній бізнес із виробництва БПЛА
12:16
Нічна атака на окупований Крим: потоплено російський лоцманський катер «Мрія»
11:55
У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину
10:57
Російські обстріли Донеччини: Філашкін розповів про постраждалих та руйнування
10:53
У Краматорську вивезли російську ракету, яка застрягла у землі у житловому кварталі
усі новини
ВІДЕО
Порятунок тяжкопораненої жінки в Лимані. Фото: кадр із відео У тяжкому стані непритомніла: у Лимані поліція під розривами авіабомб врятувала поранену жінку
30 травня, 16:53
Дрони ГУР потопили два російські катери «Тунець». Фото: кадр із відео Морські дрони ГУР знищили два російські катери «Тунець»
30 травня, 10:25
Атака на окупований Крим. Фото: кадр з відео Окупований Крим вночі атакували ракетами і дронами: уражені два російські катери «Тунець»
30 травня, 09:55
Удар FPV-дронів ССО по росіянах на лівому березі Херсонської області. Фото: кадр із відео Дрони ССО атакували позиції російських військ на лівобережжі Херсонщини
30 травня, 08:55
Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено) Вибух в окупованому Донецьку: вдарили по будівлі з російськими військовими (доповнено)
29 травня, 19:45
Росіяни атакували Лиман. Фото: Вадим Філашкін Лиман опинився під атакою РФ: через «приліт» у житлову забудову постраждали восьмеро людей
29 травня, 17:11

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір