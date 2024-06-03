На Саммит мира поедут два представителя США, Байдена не будет

Белый дом объявил, кто будет представлен от имени США на Глобальном саммите мира в Швейцарии. На Саммит мира, который состоится 15-16 июня, будут присутствовать вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.



Об этом говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.



«Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харриса поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины и принципов Устава ООН», — сообщил в Белом доме.

Ранее Зеленский назвал потенциальное отсутствие американского лидера на саммите мира «не очень сильным решением» которому будет стоя аплодировать Владимир Путин.



Россия на саммит не приглашена, хотя глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис говорил, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам. Вначале апреля правительство Швейцарии объявило, что разошлет приглашения на саммит более чем 100 странам, и в том числе России. Посольство РФ в Швейцарии ответило, что российская сторона «даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет». Владимир Путин назвал конференцию без России «паноптикумом».



Китай не будет участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в июне.